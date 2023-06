Nastri d’Argento 2023 | Bellocchio e Moretti guidano le candidature

... anche il Prix'interprétation masculine a Cannes, sei David di Donatello, seie cinque Globi'Oro. leggi anche Giancarlo Giannini riceve la stella sulla Walk of Fame a Hollywood ...Per questi ultimi due film è stata candidata ai2017 come migliore attrice protagonista. Nel 2018 è entrata nel cast della serie La linea verticale e per il suo ruolo ha ricevuto il ...... e il CCE Progetto Sport con un centinaio di binomi aidi ... due garelo loi Concorso Completo (che comprende le prove delle ...Olimpiadi nonché oro a squadre in quelle di Tokyo e...

Nastri d'argento, le candidature cinematografo.it