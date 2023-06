In generale, nell'ipocrisia in amore, si dice che ci sia una parte preponderante di, si ... e solo più tardi Mara, il. (E. M. Cioran). Si viene da tutti dimenticati, da parenti, da ...In occasione della sua evoluzione sulla scena e sulla scia della ricerca del germeche puo' ... legami in cui il, il senso di possesso e legoismo azzerano il sentimento e ne ..."Attenzione perché il narcisistaè abile nel scegliersi le vittime e conclude l'esperto - a individuare le strategie per ...

Narcisismo maligno: le caratteristiche, i segnali da non sottovalutare Corriere della Sera

I recenti fatti di cronaca hanno riportato all’attenzione gli elementi alla base delle relazioni tossiche che possono sfociare nella violenza anche estrema, quasi sempre contro le donne ...Che ne sarà dell’Armani Bamboo Bar L’omicidio di Senago, che ha visto il barista Alessandro Impagnatiello uccidere la propria compagna Giulia ...