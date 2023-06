Mercato, i tre nomi per espandere il brand in Giappone Come spiega il quotidiano, per questo motivo in casaci sono diversi obiettivi: in difesa Ko Itakura del Borussia M&...... non è un caso che siano seguiti diversi giocatori asiatici, in particolare. Ko Itakura ... PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello scudetto delin regalo con l'abbonamento a G ...( MOSTRE A MILANO - MOSTRE A- MOSTRE A ROMA - MOSTRE A FIRENZE ) Gli eventi Viaggio verso l'... Le antiche stampe dei mostri'La mostra Ykai. Le antiche stampe dei mostri' ...

Napoli su 3 giapponesi: in 3 ai saluti, ecco l'offerta per Samardzic Calciomercato.com

Kim Min-Jae è ormai sempre più vicino all'addio al Napoli. Un nuovo indizio arriva dalle parole dell'agente del difensore coreano Dee Hong, rappresentante ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è attento al mercato dei calciatori asiatici, in particolare giapponesi ...