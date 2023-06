Napoli | Spalletti è già un dolce ricordo | sarà il tempo di Italiano?

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 6 giugno 2023) È iniziato il dopo-ed ora tocca al Presidente delDe Laurentiis scegliere tra i 20 nomi in esame il tecnico più idoneo che possa raccogliere l’eredità. Secondo il tecnico toscano intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “È una situazione facile in cui venire a lavorare, ma il calcio è una roba seria e difficile. La proprietà e la dirigenza sapranno cosa fare“. LucianoTuttavia entrare in uno spogliatoio costruito con una filosofia di gioco che viene da lontano, non potrà essere facile per nessuno, come non fu facile per Carlo Ancelotti sedere sulla panchina di Maurizio Sarri. Un tecnico di grande esperienza potrebbe tagliare il cordone ombelicale tentando l’ex novo, mentre un tecnico in cerca del salto di qualità potrebbe sfruttare al meglio la grande esperienza maturata dal gruppo ...