Napoli | si lavora al post Giuntoli | ipotesi Igli Tare

(Di martedì 6 giugno 2023) Archiviata la stagione 2022-2023 con la vittoria dello Scudetto, 33 anni dopo l’ultima volta, ilè già pronto a ripartire in vista della prossima annata per bissare un successo tanto atteso. Tuttavia, i partenopei dovranno continuare la loro avventura senza il mister Luciano Spalletti, che ha già annunciato l’addio dalla città e con ogni probabilità anche del Ds Cristiano, il quale ha ringraziato il presidente Aurelio De Laurentiis per i tanti anni di lavoro insieme e vede nel suo futuro avvicinarsi la Juventus. Tante le idee del patron Azzurro per sostituire il suo braccio destro, alla ricerca di un profilo capace di continuare l’ottimo lavoro intrapreso diverse stagioni fa da, alla scoperta di giovani talenti. Non solo Pietro Accardi dell’Empoli ma sulla lizza di Aurelio De Laurentiis sarebbe ...