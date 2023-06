Quattro colpi di proiettile contro la 'Chiave di Milot', la gigantesca installazione che domina, da tre mesi, piazza Mercato . I segni sul ferro della struttura indicano che gli spari sono stati tutti ......di militari con lo spiegamento enorme di mezzi e il bombardamento di ampie porzioni deldi ... Sotto il comando dell' Allied joint force command di, le truppe hanno condotto diverse ...L'esercitazione Noble Jump 23 si è svolta in Sardegna, neldi Capo Teulada, dal 17 aprile ... Sotto il comando dell'Allied Joint Force Command di, le truppe hanno condotto diverse ...

Napoli, poligono piazza Mercato: sfregiata a colpi di pistola l’installazione artistica ilmattino.it

Quattro colpi di proiettile contro la “Chiave di Milot”, la gigantesca installazione che domina, da tre mesi, piazza Mercato. I segni sul ferro della struttura indicano che gli spari ...Chi ci abita lo sa bene: arrivare in Sardegna non è facile. Ne sono convinti anche alla Nato. E lo dicono in un video pubblicato dal comando alleato di Napoli, che ha guidato la gigantesca esercitazio ...