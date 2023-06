Napoli | niente Nazionale per Kim | deve fare il servizio militare

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) Non ci sarà Kim Min-Jae nelle prossime due amichevoli della Corea del Sud. Il ct dellaasiatica Jurgen Klinsmann, infatti, non potrà convocare il difensore delperché questi sarà impegnato nel. Non è bastata la conquista della Serie A e il titolo di miglior difensore del campionato italiano assegnato dalla Lega a far scattare l’esonero totale dall’obbligoin vigore nel Paese asiatico. Tuttavia, proprio in virtù dei meriti sportivi, Kim dovrà svolgere un periodo di addestramento di sole tre settimane, anziché i 21 mesi previsti per legge. In ogni caso, Klinsmann dovrà rinunciare al difensore per le prossime gare contro Perù ed El Salvador. Foto: LaPresse