Napoli-New York | al via le riprese del nuovo film diretto da Salvatores con Favino

(Di martedì 6 giugno 2023) Al via ledi-New, ildal regista premio Oscar Gabriele, tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. A Pierfrancescoè stato affidato il ruolo del commissario di bordo che aiuterà due bambini in un epico viaggio da una parte all’altra dell’Atlantico, interpretati da Dea Lanzaro e Antonio Guerra. Il cast conta anche sulla presenza di Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro con la partecipazione di Omar Benson Miller, Tomas Arana, Antonio Catania. Dodici le settimane dipreviste tra, Trieste, Rijeka e gli studi di Cinecittà. La fotografia è a cura di Diego Indraccolo, la scenografia di Rita Rabassini, i costumi di Patrizia Chericoni, ...

... passando per il The Cutting Room aYork; dall'Arena di Verona e Caracalla con i 2Cellos al ... E ancora: l'Arena di Verona e Caracalla con i 2Cellos, il Palazzo Reale di, Castello Sforzesco ...Al via le riprese diYork, il nuovo film diretto dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. A Pierfrancesco Favino è stato affidato il ...Eccoli per la prima volta sul di 'York'. Gabriele Salvatores dirige Pierfrancesco Favino ( e i piccoli Dea Lanzaro e Antonio Guerra) nel film tratto da un soggetto di Federico Fellini (foto ufficio stampa) Ed eccole le ...

Napoli - New York, al via le riprese del nuovo film di Salvatores MYmovies.it

Kim è ai saluti, il Manchester United è pronto a pagare la clausola di quasi 60 milioni di euro per portarlo via da Napoli. Una sola stagione, che però lo ha portato ad essere il miglior difensore del ...Dopo 33 anni il Napoli ha conquistato il terzo scudetto della sua storia al termine di una stagione incredibile che l’ha anche visto raggiungere per la prima volta nella sua storia i quarti di finale ...