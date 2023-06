Napoli | Kim va via | ha già traslocato | ora il Manchester United lo aspetta

(Di martedì 6 giugno 2023) Kim è ai saluti, ilè pronto a pagare la clausola di quasi 60 milioni di euro per portarlo via da. Una...

: 10. Il terzo scudetto dopo 33 anni di lunghissima attesa. Merito di Luciano Spalletti , che ... hanno lasciato spazio a giocatori giovani ma sconosciuti comee Kvaratskhelia. Per la cronaca:...1 Zielinski vorrebbe restare al, che però preferirebbe venderlo quest'estate visto che il suo contratto scade a giugno 2024 e ...anche l'attaccante messicano Lozano e il difensore sudcoreano,...Un rientro in grande stile perMin Jae , il difensore azzurro che in queste ore ha fatto ritorno in patria dopo la grande festa con ildello scudetto . All'aeroporto di Seoul , accoglienza da eroe per il difensore ...

Addio Napoli, Kim è a un passo dal Manchester United - Sportmediaset Sport Mediaset

Il giornalista esperto di calciomercato, Raimondo De Magistris, ha parlato delle trattative imbastite dal club capitanato da Aurelio De Laurentiis.Leggi anche Calciomercato Napoli, Kim al passo d’addio: il sostituto arriva dall’Atalanta Calciomercato Napoli, De Laurentiis valuta Osimhen: un attaccante è pronto a partire Napoli, è Zielinski la ...