Napoli | gli ultrà regalano a Spalletti il volante della Panda rubata

(Di martedì 6 giugno 2023) È stato un incredibile siparietto quello avvenuto nella sala stampa del centro sportivo dela Castel Volturno. Luciano, infatti, ha ricevuto in 'regalo' dagli ultras azzurri il ...

Come una finale, per una finale. Il derby di semi deve avere un vincitore, ci penserà gara - 3 a rompere l'equilibrio regnante traFutsal e Feldi Eboli.azzurri si erano illusi che vincendo a Eboli (3 - 2 ai supplementari con un gol di Salas) avessero messo la sfida campana sui binari giusti, ma l'atto di forza delle ...Ma dove sono i nuovi La Capria,Ermanno Rea, perfino i Luciano De Crescenzo Dove vivono e cosa pensano di tutto questo le menti più fertili diche Pasolini considerava l'ultimo avamposto ...Luciano Spalletti, infatti, ha ricevuto in 'regalo' dagli ultras azzurri il volante della Panda chefu rubata nel 2021. Un gesto ironico da parte dei tifosi delche hanno voluto ...

Scudetto Napoli, gli auguri del consolato americano in maglia azzurra ilmessaggero.it

Roma, 6 giu. (askanews) - Un ricco e originale programma di 36 concerti, affidati ad alcuni fra i più grandi interpreti della scena ...Il Napoli più forte di sempre, per gli esperti più completi di quello di Maradona, nasce nelle intenzioni di De Laurentiis e nelle idee di Giuntoli ...