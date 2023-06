Nacho ha avvisato l’Inter! Il Real Madrid ha preparato le carte

Leggi su inter-news

L'Inter aveva messo nel mirino Fernandez come acquisto a parametro zero per la prossima stagione. Ma il giocatore, in scadenza il 30 giugno, ha deciso di rinnovare col Real Madrid. Niente Inter per Fernandez. A rivelarlo l'esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter. Il suo aggiornamento: «Il Real Madrid ha inviato i documenti a Fernandez per firmare un nuovo contratto a breve termine nelle prossime ore. Il giocatore ha detto all'Inter che non si unirà a loro, ma rimarrà in Spagna fino al 2024». Il difensore 33 enne, dunque, non uscirà almeno per quest'anno dal club madrileno. D'altronde anche lo stesso Carlo Ancelotti si era sbilanciato durante l'ultima conferenza stampa stagionale (vedi articolo).