Myrta Merlino | dalla tenda in studio alle spazzole contro i collaboratori

(Di martedì 6 giugno 2023) Ma cosa sta succedendo a La7? Da quando Massimo Giletti è stato esautorato la nave traballa e si inclina pericolosamente e rischia di mettere in pericolo la strategia di Cairo che, insieme alla portaerei Corriere, si è conquistato una fetta notevole dell’informazione in Italia. Anzi a destabilizzare la rete televisiva è stata proprio la dipartita del conduttore di “Non è l’Arena”, con i colleghi che si divisero subito. Mentana cercò di aiutare l’amico mentrecercò di dargli il colpo di grazia, meglio noto come calcio dell’asino, insieme a Lilli la Rossa, cioè la Gruber Segui su affaritaliani.it

Ospite dia L'aria che tira , analizza la parata del 2 giugno, sorvolando a sorpresa sulla Murgia e la bufala del saluto romano dei militari davanti a La Russa. Non per un improvviso ...La Francia fa la bocca bella ma poi schiera i militari al confine', spiega Ignazio La Russa , ospite di, a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 6 giugno. 'È più egoista di noi, ...La polemica sugli attacchi - flop di Michela Murgia per la parata del 2 giugno, ma anche il dossier Rai: Ignazio La Russa nel salotto tv di, su La7, affronta i due temi smontando l'intera narrazione della sinistra. Partiamo dal servizio pubblico, dove Pd e non solo sono saliti sulle barricate: 'Sapevamo del pregiudizio sul ...

Braccio teso alla parata del 2 giugno, Myrta Merlino al Var: "Non era un saluto fascista, mi sono sembrate polemiche fuori fuoco" La7

Giorgia Meloni ha dei buoni rapporti con i grandi della terra, 'ha smentito i pronostici e ancora non avete visto niente'. Mentre sulla questione dell'immigrazione, 'c’è un interesse naturalmente egoi ...Sul tema dei femminicidi il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto a Myrta Merlino, che lo ha intervistato a «L’Aria che tira», su La7, di aver «voglia di indire una manifestazione di soli ...