(Di martedì 6 giugno 2023) MyMyMamma li turchi. Se c’è un paese prolifico sul fronte serialità, quello è la Turchia che da anni ormai sforna titoli che fanno il giro del mondo, forte di racconti per lo più classici con qualche innesto contemporaneo. Lo sa bene5 che, sulla scia del successo di produzioni come Terra Amara o Daydreamer, sta per far debuttare in prima serata La Ragazza e l’Ufficiale, col protagonista di Brave and Beautiful. Ma non solo. Presto arriverà anche MyMy(traduzione: La Mia Casa, il Mio Destino; titolo originale Dogdugun Ev Kaderindir). Si tratta di unache ha debuttato a fine 2019, ed è stata venduta in oltre 70 paesi, con protagonisti Demet Özdemir, già attrice principale di Daydreamer – Le Ali del Sogno, e Ibrahim Celikkol, visto in ...

Minister Charles stated 'We are thrilled that Dominica will beto the world's largest cable ... 'Over the past decade, Dominica has been shaping its ownby making critical investments in ...China has aided the construction of projects such as the People's Palace,to the National ..." calling on the two sides to realize "the common ambition of sharing, solidarity, justice and ...At an extremely high level of magnification, one could say that in Catholic politics, the primary touchstone for the right has always been tradition, while for the left it's the 'sensus fidelium,' ...

My Home My Destiny è la nuova produzione turca del daytime di Canale 5 DavideMaggio.it

Mamma li turchi. Se c’è un paese prolifico sul fronte serialità, quello è la Turchia che da anni ormai sforna titoli che fanno il giro del mondo, forte di racconti per lo più classici con qualche inne ...Amid a group of stars, he stands apart with his unassuming presence and willingness to quietly shoulder heavy burdens ...