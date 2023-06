Museo del Tesoro di San Gennaro | il restauro delle opere per la ‘Nova Sacristia’

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiTornano a risplendere di nuova luce i preziosi dipinti di Luca Giordano, fra i gioielli deldeldi Sancustoditi nella Sacrestia della Cappella. Dal 7 giugno aprirà la mostra “Luca Giordano. Ildei rami per la Nova Sacristia” a cura di Laura Giusti, curatrice scientifica del. L’esposizione è il risultato deldei quattro capolavori che il pittore napoletano realizzò per la Deputazione nel 1668: la Madonna della Purità, San Giuseppe, Sant’Anna e San Gioacchino. L’intervento, prontamente finanziato dalla Deputazione della Real Cappella deldi Sanè stato realizzato da Lithos s.r.l., sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il ...

Tornano a risplendere i preziosi dipinti di Luca Giordano , fra i gioielliTesoro di San Gennaro custoditi nella sacrestia della cappella . Dal 7 giugno aprirà la mostra ' Luca Giordano. Il restauro dei rami per la Nova Sacristia ' a cura di Laura Giusti , ...Dunque, quellePoliclinico Mater Domini con i loro 17 anni di vecchiaia potrebbero essere tranquillamente collocate in un virtualedella sanità. L'azienda 'Dulbecco' deve nascere sotto ...Come ogni anno, la mattina della domenicaCorpus Domini, sotto i porticiPalazzo comunale, di fronte aldelle Infiorate, ha luogo il tradizionale annullo filatelico. Quest'anno Poste Italiane ha dedicato all'anniversario dei 60 anniconcorso delle infiorate ...

Benvenuti al Miaouseum di Teheran, il museo del gatto che ospita 30 felini adottati. "Sono più ammirati delle… La Stampa

C reemos conocer bien a los romanos. Son incontables los libros, las películas y los musicales que se han inspirado en un imperio que en su momento álgido –en 117 d. C.— se extendía desde la actual Gl ...Se è vero che l'Italia fatica a impegnare i fondi del Pnrr la questione non riguarda i 498 musei e luoghi della cultura di Stato, che entro fine giugno, come richiesto dall'Europa, bandiranno le gare ...