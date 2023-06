Mozzarella Bufala Campana dop sposa ' Festa a Vico'

(Di martedì 6 giugno 2023) Napoli, 6 giu. (Labitalia) - Il Consorzio di Tutela delladidop', la rassegna che celebra cultura e tesori gastronomici, ideata dallo chef Gennaro Esposito e che vedrà arrivare aEquense, in penisola sorrentina, il gotha della cucina italiana e internazionale, con una miriade di chef stellati dall'11 al 13 giugno. L'evento ritorna dopo 3 anni di stop e taglia il traguardo dei 20 anni di storia. L'edizione 2023 vede la collaborazione del Consorzio di Tutela delladidop, che condivide valori e prospettive della kermesse, a partire dalla finalità solidale, visto che l'incasso sarà completamente devoluto in beneficenza. “Abbiamo scelto di ...

VICO EQUENSE - Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP sposa "Festa a Vico", la rassegna che celebra cultura e tesori gastronomici, ...