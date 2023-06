...di, è toccato a due colonne del West Ham rispondere alle domande dei giornalisti: il mediano Tomas Soucek e l'ala Jarrod Bowen. Per Soucek, nazionale ceco, cercato in passato dalla...Il tecnico del West Ham, David, alla vigilia della finale di Conference League 2022/2023 contro la, ha parlato in conferenza stampa: 'E' molto bello essere qui, far parte di una finale europea, per un allenatore ...... è sempre difficile giocare contro le italiane, rispettiamo molto la". Lo dice, alla vigilia della finale di Conference League, il tecnico del West Ham David. "E' molto bello essere ...

Moyes: "Fiorentina difficile da affrontare, come tutte le italiane" La Gazzetta dello Sport

Ultimo atto della UEFA Europa Conference League: la Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida il West Ham United di David Moyes ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro la Fiorentina, David Moyes ha elogiato i viola, affermando di essere rimasto colpito dal gioco di Italiano. Tra i ...