Mousse di mirtilli | deliziosa | spumosa | fresca e soffice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 giugno 2023) Ladiè un dolce al cucchiaio morbido e gustoso, freschissimo per l’estate. Pochi ingredienti, semplici e genuini, ma di altissima qualità sono il segreto per una riuscita perfetta. Facilissima da realizzare, questa spuma prevede l’utilizzo di frutta biologica per un pieno di vitamine e di sali naturali; regalerete così un dessert benefico a familiari e amici. I piccoli di casa saranno rapiti dalla consistenza, gli adulti dalla raffinatezza della preparazione. Se desiderate tagliare le calorie, sostituite lo zucchero con il dolcificante e la panna vaccina con quella vegetale. Curiose di conoscere anche questa ricetta speciale? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per quattrodiprocuratevi: panna ...