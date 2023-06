MotoGP | Marc Marquez in Ducati? Arriva la risposta di Domenicali | stupore per i tifosi

Andrea ha vinto un mondiale 125cc nel 2004, ha chiuso due volte al secondo posto in 250cc (nel 2006 e 2007) e tre volte al secondo posto in, come unico vero rivale di unMarquez in forma, ...... a ipotizzare qualche giorno fa il matrimonio tra la Ducati eMarquez, partendo dalla ... Il 2022 è stato un anno straordinario, non avevamo mai vinto il titolo sia in Superbike sia in; ...... il quale ha predetto un possibile passaggio diMarquez a Borgo Panigale nei prossimi anni: '... ma noi come i tifosi ci divertiremo, e alla fine sarà un bel campionato sia inche in ...

MotoGP | Domenicali: “Marc Marquez non incarna lo spirito Ducati” Motorsport.com - IT

E le parole rilasciate da Jorge Lorenzo su un accordo sicuro tra le parti sta facendo impazzire i tifosi: l’addio alla Honda sembra davvero ad un passo e la frase “Marc lascerà la Honda al 100%. Dove ...MotoGP: L’amministratore delegato della Casa di Noale ha partecipato oggi alla giornata organizzata da Pirelli scendendo in pista con la RS 660 Trofeo ...