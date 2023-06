MotoGP | il Mugello pista Ducati? I precedenti Il “fattore casa” è una leggenda metropolitana | ci sono tracciati più favorevoli!

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) Il Gran Premio d’Italia 2023 dicoinciderà con un piccolo anniversario, ovverosia il ventennale della “prima volta” dial. L’azienda bolognese è difatti entrata nel Motomondiale a partire dal 2003, imponendosi come una delle realtà più solide del panorama iridato, sino a diventarne potenza egemone nell’ultimo biennio. In passato, vigeva il broccardo che l’autodromo toscano fosse una delle roccaforti delladi Borgo Panigale, non solo per la vicinanza geografica con la sede del marchio, bensì anche per una questione di lay-out. Per anni le Desmosedici hanno costruito le proprie fortune soprattutto sulla potenza del motore. Dunque, il lunghissimo rettilineo dellaesaltava questo connotato. Inoltre, spessoeffettua test sul tracciato di Scarperia e ...