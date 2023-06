Mosca | diga Nova Kakhovka semidistrutta da bombe ucraine

...pericolo nucleare immediato' alla centrale di Zaporizhzhia dopo la parziale distruzione della... le posizioni della Nato: cosa sappiamo Il primo raid nel cuore didall'inizio del conflitto ...Ladi Nova Kakhovka, nella provincia ucraina di Kherson, è stata "parzialmente distrutta" a causa di bombardamenti ucraini, secondo quanto afferma il ministero delle Emergenze russo, citato dall'...e Kiev si accusano a vicenda per le esplosioni che hanno gravemente danneggiato l'immensa ... Una gran parte dell'enormedi Kakhovka, nell'Ucraina meridionale, nell'Oblast di Kherson ...

Esplode diga a Kakhovka. "Possibili conseguenze a Zaporizhzhia", Aiea: "Nessun pericolo nucleare" - Aggiornamento del 06 Giugno delle ore 09:54 - Aggiornamento del 06 Giugno delle ore 09:54 RaiNews

Roma, 6 giu. (askanews) - Una diga di epoca sovietica è stata fatta saltare in aria martedì 6 giugno, inondando l'area di Kherson occupata dai russi nel sud dell'Ucraina. Scambio di accuse tra Mosca e ...È stata distrutta nella notte la diga di Nova Kakhovka, in Ucraina, controllata dai russi. Si tratta di un impianto strategico per il rifornimento ...