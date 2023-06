Morgan risponde a Fedez | è già guerra tra i giudici di X Factor 2023

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 giugno 2023): è già scontro aperto tra la giuria di X. Appena annunciati in via ufficiale come, tra– confermato in giuria – e– il grande ed attesissimo ritorno della prossima edizione – è già. “. Caro, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”, scrivesui social oggi. L’artista invita il collega a sfidarlo sul piano delle competenze musicali, se proprio dovesse avere intenzione di farlo. L’attacco ...