(Di martedì 6 giugno 2023) L’Atleticoha messo in agenda l’arrivo di un centravanti. Con l’incertezza che circonda Joao Felix, il club biancorosso è interessato a Dusane ha offerto il trasferimento di Alvaroalla Juventus, secondo la “Gazzetta dello Sport” L’Atleticoha manifestato la propria determinazione ad affrontare il mercato estivo per l’ingaggio di un L'articolo

Stando alla 'Gazzetta dello Sport', gli spagnoli sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino diper spuntarla sulla concorrenza. Per lo spagnolo si tratterebbe della terza esperienza ...ad esempio, per cui però un rinnovo con l'Atletico Madrid è più probabile rispetto a 10 ... Arnautovic può arrivare tra luglio e agosto (prima, è difficile) e per i milanisti laè il ruolo ......chi non ha dato buon contributo e accogliendo potenziali uomini. Attualmente, i nomi di centravanti che gravitano in orbitano Milan sono diversi. Più o meno blasonati. Da Alvaro, a ...

Morata, la chiave dell'Atletico Madrid per arrivare a Vlahovic DailyNews 24

Tiene banco alla Juventus il futuro di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo potrebbe cambiare maglia in estate, i bianconeri fissano il prezzo ...Il giapponese firmerà a giorni. Col centrocampista del Chelsea c'è l'accordo ma va trattato coi Blues. Per il centravanti i nomi sono quelli di Openda, Morata, Scamacca o Arnautovic ...