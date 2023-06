Monza | Di Gregorio | «Abbiamo centrato il nostro obiettivo stagionale Rimaniamo determinati verso la prossima stagione»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 giugno 2023) Michele Di, portiere del, ha parlato attrail proprio account Instagram delladi Serie A conclusa Michele Di, portiere del, ha parlato attrail proprio account Instagram. PAROLE – «È stato un campionato speciale per me in quanto è stato anche il mio primo in questa competizione, e sono felice di averlo percorso insieme ad una grande squadra!illa. Grazie a tutti i tifosi per averci supportato ad ogni singola partita».