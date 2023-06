Monteverde – La Lega | “Il Parco di via Tarra | la politica delle inaugurazioni toglie il degrado”

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 giugno 2023) “A tre mesi dall’apertura, e dopo che per tutto questo tempo ilTantucci in via, a, è rimasto nelsenza manutenzione, sfalci e potature, e ritrovo di svariati bivacchi serali, i cittadini hanno festeggiato la manutenzione straordinaria di ieri. Manutenzione che però oggi apprendiamo essere propedeutica all’inaugurazione del duo Gualtieri-Tomassetti. La‘porta decoro’ è un qualcosa che mai più avremmo voluto commentare su questo territorio, e rappresenta un insulto ai tanti cittadini residenti che in questo periodo di assenzaIstituzioni avevano provato anche ad organizzarsi in comitato spontaneo per garantire manutenzione, pulizia e sicurezza. Questo lassismo ha un lungo corso e ...