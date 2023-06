MONDOVI'/ Al "Dardanello a scuola" borse di studio in ricordo del giornalista Raffaele Sasso

... entrambi settimanali di. Ha anche lavorato come addetto stampa per Enti, aziende ed ...del Piemonte "Essere giornalisti - aveva ricordato Raffaele nella cerimonia conclusiva del 'a ...E' seguito un breve escursus del dottor, che ha ricordato gli inizi e i punti salienti del percorso che ha portato As.com Monregalese ad oggi anche grazie a persone come Aldo Malfassoni, '...La formazione e l'educazione delle giovani generazioni sono, da sempre, una delle priorità d'azione della Fondazione CRC e iniziative come quelle offerte dall'associazione '' rappresentano ...

MONDOVI'/ Al "Dardanello a scuola" borse di studio in ricordo del ... Cuneocronaca.it

CUNEO CRONACA - Mercoledi` 7 giugno, alle ore 17.45, l’associazione ‘Piero Dardanello’ invita i migliori autori dell’edizione 2022/23 del progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ a Cune ...Nella serata di ieri il rinnovo del direttivo con la designazione del nuovo presidente, affiancato dai vice Aldo Malfassoni, Fabrizio Dho e Patrizia Vada ...