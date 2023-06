Moggi | “Giuntoli sarebbe già alla Juve | lo frena soltanto una cosa”

(Di martedì 6 giugno 2023) A soffermarsi sul possibile approdo di Cristianontus è l’ex dg bianconero, Luciano. Lantus ha deciso di proseguire con Massimiliano Allegri. Le recenti notizie confermano il futuro del tecnico toscano nella squadra bianconera, che oltre ad avere ancora due anni di contratto, sembra godere della fiducia totale della società. Il nuovo percorso dellantus ripartirà dunque con Allegri, nonostante le difficoltà delle ultime due stagioni, resta da capire ora chi sarà il prossimo direttore sportivo. Sono tante le voci che vedrebbero il ds del Napoli, Cristiano, a Torino. A dire la sua è intervenuto anche Luciano, ex dg bianconero, che sulle colonne di Libero ha detto: “, se non fosse ...

Di sicuro c'è che il Napoli si troverà senza il suo allenatore vincente e rischia di perdere anche il ds. Tutto da rifare, quindi, a livello operativo. Al presidente l'onere di sostituire i ...In attesa che arrivial timone della dirigenza sportiva, o meglio della diligenza ... Storicamente la Juventus, dain poi passando anche per Marotta, ha fatto sì spese pazze, andando ...in esclusiva: 'alla Juve Vanno bene tuttiTra i primi temi affrontati con l'ex dirigente della Juventus, c'è stato quello legato a Cristiano, direttore sportivo del Napoli ...

Moggi: "Giuntoli se non fosse frenato dal contratto sarebbe già alla ... Bianconera News

Pasquale Foggia, ex calciatore e ora direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del Napoli. Pasquale Foggia, ex calciatore e ora direttore sportivo, è intervenuto ai ...Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di 'Cose di Calcio', l'ex dg della Juventus Luciano Moggi parla così del futuro della Vecchia Signora: "Come vedo la Juve tra ...