Mkhitaryan | la ricorsa alla finale continua Lui vuole giocare | ma lavora ancora a parte

Mkhitaryan, la rincorsa alla finale continua. Lui vuole giocare, ma lavora ancora a parte

Inzaghi deciderà a ridosso della gara: decisivo sarà il rientro in gruppo dell'armeno che ieri si è detto pronto, ma non ha ancora lavorato con i compagni. Altrimenti dal 1' è pronto Brozovic ...Ultimo impegno di campionato per l'Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi, attesi dalla finale di Champions League contro il Manchester City, faranno visita sabato 3 giugno alle 18.30 al Torino di Ivan J ...