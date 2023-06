(Di martedì 6 giugno 2023) Ore di terrore per unaa Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Laè stata primadalcon un coltello e poi costretta per quasi 5 ore a subire violenze sessuali . A ...

La vittima ha detto ai poliziotti di essere statacon un coltello dall'uomo che, per quasi 5 ore, l'ha costretta a stare nel suo appartamento e a compiere atti sessuali dopo averle reso ...La vittima ha detto ai poliziotti di essere statacon un coltello dall'uomo che, per quasi 5 ore, l'ha costretta a stare nel suo appartamento e a compiere atti sessuali dopo averle reso ...Sequestrata edal compagno per ore, la Polizia interviene L'arresto, spiega la Questura ... La vittima ha detto agli agenti di essere statacon un coltello dall'uomo che, per quasi ...

Minacciata e violentata per ore dal compagno: dopo la denuncia della donna scatta l’arresto Globalist.it

Sequestrata e violentata dal compagno per ore, la Polizia interviene e la salva grazie alla sorella della vittima ...Minacciata con un coltello e costretta per quasi 5 ore a subire violenze sessuali. E’ quanto ha denunciato una donna alla Polizia che venerdì scorso ha poi arrestato a Sesto San Giovanni (Milano) un ...