Minaccia barista col coltello per non pagare le sigarette | condannato Er Pantera di Trastevere

(Di martedì 6 giugno 2023) Dopo la brutale aggressione di cui fu vittima nei mesi scorsi a piazza Trilussa, per la famosa “” diè venuto il momento di fare i conti con la giustizia. Il senza fissa di dimora ha risposto davanti al giudice del Tribunale di Roma riguardo un tentato furto presso un bar di piazza San Calisto, dove ieri sera è arrivato are ilcon ilper nonun pacchetto di. Il tentato furto pensato da ErCome sempre, il clochard si muoveva all’interno dello storico quartiere romano. La rapina al bar era solo l’ennesimo capitolo di una vita spesa tra furti, tossicodipendenza e rapine nelle attività commerciali. Un colpo andato male però ieri sera, dove ad aspettarlo ...

I carabinieri della compagnia Trastevere hanno arrestato Simone Lopetti , conosciuto come ' Er Pantera '. Ieri sera alle 22 è entrato in un bar di piazza San Calisto, a Trastevere, nel cuore di Roma e,...Attualmente sono cinque i ragazzi che a turno lavorano nel bar, guidati da un... Sorprendono il ladro nel cortile di casa, lui licol coltello: bloccato e arrestatola ...... è il patriarcatoooo, le donne muoiono e a noi tocca leggere delassassinoooo. Le ... "Non c'è più grandeall'esistenza delle donne che quella degli uomini". Lo diceva Louis CK in un ...

Movida Trastevere, minaccia barista e clienti in piazza San Calisto: arrestato «Er Pantera» Corriere Roma

Dopo la brutale aggressione di cui fu vittima nei mesi scorsi a piazza Trilussa, per la famosa “pantera” di Trastevere è venuto il momento di fare i conti con la giustizia. Il senza fissa di dimora ha ...Simone Lopetti, 48 anni, è entrato in un bar di piazza San Calisto nel cuore di Roma e brandendo un coltello ha minacciato un dipendente e alcuni ...