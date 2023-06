Minacce a Mourinho | Dmitrovic smentisce | 'Mi ha anche chiesto scusa'

(Di martedì 6 giugno 2023) "Tu non mi conosci, ma stai attento: oggi potresti conoscermi". Queste le parole che Marko, come riportato da un giornalista...

Dopo la scena di José, che nel post - partita ha insultato l'arbitro nel parcheggio, sono stati i tifosi giallorossi protagonisti die aggressioni nei confronti del direttore di ...Anthony Taylor, già accusato dadi aver favorito il Siviglia nella finale di Europa League, giovedì sera se l'è vista brutta: la polizia ha dovuto scortare il fischietto inglese in aeroporto per proteggerlo dai tifosi ...È Gianluca Galliani che parla di Allegri, Ancelotti,più Inzaghi. E che pronuncia anche ... E vista la violenza e ledei commenti, c'è paura a prendere una posizione fuori dal coro dei ...

Minacce a Mourinho durante Siviglia-Roma, Dmitrovic: “No, lui ha chiesto scusa a me” ForzaRoma.info

Non si placa la rabbia dei romanisti contro il direttore di gara della Finale di Europa League «colpevole» per molti della sconfitta ...Incredibile cosa è accaduto in questi giorni dalla Finale d'Europa League Siviglia Roma in poi, ora anche Mourinho rischia seriamente di stare fermo per diverso tempo ...