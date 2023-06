Milano | sequestrata e violentata dal compagno per 5 ore

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) – Minacciata con un coltello e costretta per quasi 5 ore a subire violenze sessuali. E’ quanto ha denunciato una donna alla Polizia che venerdì scorso ha poi arrestato a Sesto San Giovanni () un 37enne per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni venerdì pomeriggio sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo su richiesta della sorella della vittima. La donna, che non riusciva a contattare la sorella, si è recata a casa dele ha chiamato la Polizia quando il 37enne, visibilmente alterato, le ha impedito di vederla. I poliziotti, dopo una lunga trattativa, sono entrati nell’appartamento dove, secondo quanto affermava l’uomo, la donna non doveva essere disturbata perché stava dormendo nella stanza da letto. Dopo ...