Milano Pride | Regione Lombardia non sarà rappresentato

Giugno è ilMonth e quest'anno sei invitato a un nuovissimo evento di scena per la prima volta a: è Orgoglio Porta Venezia ! Una celebrazione dell' inclusività lunga un mese: Orgoglio Porta Venezia ...... come avvenuto l'anno scorso, che un rappresentante della Regione Lombardia partecipasse aldel 24 giugno in rappresentanza dell'assemblea lombarda indossando la fascia verde. Un passo ......Tommaso Zorzi a difesa della comunità LGBTQ+ 'È di ieri la notizia che la Regione Lazio ha tolto il patrocinio aldi Roma e la Regione Lombardia lo nega direttamente per quello di. A noi ...

Milano Pride 2023, la grande parata del 24 giugno e tutti gli altri appuntamenti Milano Weekend

Il problema per loro è la nostra comunità. E usano come pretesto la Gpa". Ma anche il Milano Pride non avrà l'appoggio della Regione. Lo scorso 9 maggio l'ufficio di presidenza della Lombardia ha ...La filiale italiana di Universal Music sarà, per la prima volta nella sua storia, tra gli sponsor del Milano Pride, manifestazione che - il prossimo 24 giugno - celebrerà nel capoluogo lombardo la com ...