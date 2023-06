Milano Pride | Cosentino Lombardia Ideale | ' no a manifestazioni divisive e provocatorie'

(Di martedì 6 giugno 2023), 6 giu. (Adnkronos) - "Condividiamo la necessità di tenere alta l'attenzione affinché venga difeso il diritto all'inclusione e sia garantita solidarietà nei confronti di chiunque, a prescindere dall'orientamento sessuale, ma non possiamo condividerecome il, un evento divisivo e spesso provocatorio verso le istituzioni che assumono legittime e democratiche decisioni finalizzate a valorizzare, sostenere e incentivare il nucleo generatore della vita umana (formato da una donna e un uomo), e che preservano il sacrosanto diritto di ogni bambino di avere una famiglia naturale formata da una mamma e un papà". Così il Consigliere regionale Giacomo, a nome del Gruppo consiliare- Fontana Presidente, commenta la mozione presentata oggi ...

. Quest'anno alnon ci sarà un rappresentante di Regione Lombardia con la fascia istituzionale. Lo chiedeva una mozione presentata oggi dal consigliere regionale Luca Paladini di Patto Civico, condivisa ...... come avvenuto lanno scorso, che un rappresentante della Regione Lombardia partecipasse aldel 24 giugno in rappresentanza dellassemblea lombarda indossando la fascia verde. Un passo ...... oggi in Consiglio regionale, della mozione proposta dal Patto civico e sostenuta dal Pd e dal centrosinistra che chiedeva la partecipazione ufficiale di Regione Lombardia al2023.

Milano Pride 2023, dopo il Lazio anche Regione Lombardia si sfila: non ci sarà nessun rappresentante IL GIORNO

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – “Il Consiglio regionale della Lombardia ha fatto bene a respingere la mozione presentata dal gruppo Patto civico che chiedeva la presenza istituzionale al Milano Pride”. L ...Milano, 6 giu. (Adnkronos) – “Condividiamo la necessità di tenere alta l’attenzione affinché venga difeso il diritto all’inclusione e sia garantita solidarietà nei confronti di chiunque, a prescindere ...