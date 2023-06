Milano Pride | Bocci Pd | ' Regione Lombardia insofferente a diritti comunità Lgbtqia+'

(Di martedì 6 giugno 2023), 6 giu. (Adnkronos) - "La destra alla fine fa la destra, anche se racconta a parole una storia diversa. La storia di questaè una storia di disinteresse e di insofferenza rispetto aidella, di misure negate e di rivendicazione continua di una idea di società che divide e discrimina". Così la consigliera del Pd in, Paola, commenta laatura, oggi in Consiglio regionale, della mozione proposta dal Patto civico e sostenuta dal Pd e dal centrosinistra che chiedeva la partecipazione ufficiale dial2023. "Negare il sostegno perché si interpreta ilcome ...

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – "La destra alla fine fa la destra, anche se racconta a parole una storia diversa. La storia di questa Regione è una storia di disinteresse e di insofferenza rispetto ai di ...