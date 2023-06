Milano | donna sequestrata e violentata per ore L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 giugno 2023)per ore. Salvata in extremis dalla Polizia su segnalazione della sorella Unaè statadal suo compagno per ore. È accaduto lo scorso venerdì a Sesto San Giovanni, alle porte di. A dare l’allarme è stata la sorella della vittima, che ha lanciato l’allarme, quando si è resa conto che qualcosa non andava. Violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale sono le accuse rivolte al compagno della, un 37enne italiano poi arrestato dai poliziotti del commissariato. Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo su richiesta di unaallarmata dal fatto di non riuscire a contattare ...