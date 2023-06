Milan | via anche il direttore sportivo della Primavera Danzè

MILANO - Uno strappo. Rumorosissimo, che improvvisamente priva ildi uno dei simboli più brillanti della sua storia. L'addio di Paolo Maldini al club rossonero è un terremoto che può rimodulare gli assetti del campionato italiano, in vista della prossima ...Leggi anche Leao perplesso sui social: il riferimento all'addio di Maldini Maldini e Massaradal, manca solo l'ufficialità: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte ...Non quattro a caso, ma cardini del progetto. Così come Paolo Maldini non era sicuramente una figura marginale, ma un simbolo rossonero che, da 60 anni, aveva nel club un Maldini. Paolo, l'uomo ...

Maldini cacciato dal Milan! Incredibile Cardinale, via anche Massara Tuttosport

Di Carlos Passerini e Arianna Ravelli L’incontro tra Cardinale e Maldini: restano le visioni diverse tra le parti. Nel massimo rispetto, è possibile che si vada verso un divorzio. Se va via Maldini la ...È imminente l’annuncio degli esoneri di Paolo Maldini e Frederic Massara e già il mondo Milan è in subbuglio. È successo tutto ieri, ma non è una ...