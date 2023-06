Milan | spogliatoio furioso per l’addio di Maldini | si rischia la fuga dei big Repubblica

Mi mancherà lo, e mi mancherà anche la strada per Milanello. Sono Superman, ma ho anche un grande cuore. Momento più bello delUna finale come oggi non me lo sarei nemmeno potuto ...... che assume contorni fergusoniani, e rimediando al tramonto dei leader dello. La Dea ...6 : da campioni d'Italia a quarti, teoricamente quinti: quattro passi indietro. Certo, la ...... Calabria, persino Giroud (altro grande 'vecchio' dello) ieri piangevano salutando il 'fratello maggiore'. Ibra in questa seconda esperienza ha saputo catapultare ilallo scudetto (...

Spogliatoio del Milan in subbuglio per l'esonero di Maldini: quattro ... Sport Fanpage

00.24 - Una emoji su Twitter che esprime perplessità. È questo il commento, brevissimo ma deciso, di Rafael Leao, attaccante rossonero, che qualche giornonfa ha rinnovato il ...Luca Antonini, ex rossonero, nel pre parttia di Milan-Verona su Milan TV parla di Ibrahimovic, oggi ai saluti con il mondo rossonero: "Ho avuto la fortuna di poter condividere con lui 2 anni ...