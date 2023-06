Milan | Rafael Leao dubbioso sui social | il riferimento è all’addio di Maldini?

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) Sono ore concitate in casa, all’interno della società per lo scossone in arrivo quest’oggi in via ufficiale riguardante l’addio die Massara, tra i tifosi che probabilmente non si aspettavano tutto questo e, a quanto pare, anche tra i calciatori. Nelle ore in cui hanno iniziato a fare il giro del web le notizie sui cambiamenti che la proprietà ha in mente dal punto di vista dirigenziale, è arrivato un tweet emblematico da parte di. Il talento portoghese, fresco di rinnovo di contratto, non ha usato parole ma solo un emoji che denota perplessità. —Leão (@eao7) June 5, 2023 SportFace.