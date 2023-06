Milan | Massara è in sede Maldini | invece | non si presenterà

(Di martedì 6 giugno 2023) Fredericsi trova a 'Casa',del club rossonero. Paolo, oggi non è atteso in Via Aldo Rossi. Le ultime news

Ora, tanto per tornare sul pianeta, le Weltanschauung di Paolo Maldini e del suo fido, sono lontane anni luce da quella che abbiamo esposto sopra di Jerry Cardinale. Ma, sulla rottura ...Con l'addio di Maldini, di, di Ibra e, al primo sicuro periodo storto, di Pioli... Per ilsi aprirà una nuova era. L'era in cui iltornerà il. E se Dio vuole e arriveranno ...Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la rottura tra Paolo Maldini e Frederice il. Manca solo l'ufficialità ma sembra che l'incontro con Gerry Cardinale abbia portato a una frattura difficilmente sanabile . Una notizia che ha scosso il mondo rossonero e che ha ...

MALDINI E MASSARA LASCIANO IL MILAN, ha scelto Cardinale | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Gianluca Di Marzio ha parlato in esclusiva con ilgiornale.it ricostruendo quanto successo tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini. Il noto esperto di mercato ha poi parlato di alcune trattative in vista d ...13.22 - Ricky Massara, in uscita dal Milan insieme a Paolo Maldini, era arrivato circa un'ora fa a Casa Milan (QUI) per continuare a svolgere il lavoro di ordinaria zmministrazione in attesa del ...