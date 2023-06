Milan | Maldini-Massara via? Vieri | “Cardinale un pazzo”

approfondimento, addio ae Massara: la proprietà li ha esonerati FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Zlatan Ibrahimovic, la storia del fuoriclasse svedese. FOTO ...Ascolta 'ha sbagliato il mercato e non poteva più chiedere carta bianca. Tare è il nome giusto per ripartire' su Spreaker. Così ilè rimasto vecchio e prevedibile, come il finale di ...Ma Cardinale, fino a oggi, ha sempre dato piena fiducia ai suoi uomini che hanno gestito le varie aree del, mentre lui si teneva costantemente aggiornato da New York. Furlani e Moncada, tocca a ...

Maldini e Massara via dal Milan, manca solo l'ufficialità La Gazzetta dello Sport

Tuttosport titola così stamattina in prima pagina sul Milan: "E Cardinale silura Maldini": rivoluzione americana in casa rossonera, incontro senza confronto con ...Paolo Maldini e Fréderic "Ricky" Massara lasciano il Milan dopo l’incontro con Cardinale fra visioni differenti e strascichi della scorsa stagione ...