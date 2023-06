Milan | Maldini-Cardinale | i veri motivi della rottura | PM News

Mancherebbe solo l'ufficialità per il sollevamento dell'incarico di Paoloe Frederic Massara da direttore dell'area tecnica e direttore sportivo del. Nelle scorse ore, dopo l'incontro in mattinata con Gerry Cardinale, era emersa una significativa distanza tra ...Assenze rimediabili o una voragine Lo potrà dire solo il tempo. Intanto, però, si può provare a immaginare come sarà ilsenzae Massara, ovvero senza quelle che sono le colonne dell'area tecnica. Una coppia quasi de facto , che ha imparato a conoscersi e ad apprezzarsi mese dopo mese, unita da un ultimo ...Mancherebbe solo l'ufficialità per il sollevamento dell'incarico di Paoloe Frederic Massara da direttore dell'area tecnica e direttore sportivo del. Nelle scorse ore, dopo l'incontro in mattinata con Gerry Cardinale, era emersa una significativa distanza tra ...

Maldini e Massara via dal Milan, manca solo l'ufficialità La Gazzetta dello Sport

È stato un confronto teso quello che ha avuto luogo tra il proprietario del Milan Gerry Cardinale e il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini. Un incontro durato poco più di mezz'ora in cui il nume ...Nemmeno il tempo di assorbire l’emozionante addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic che al Milan si è scatenata un’altra rivoluzione. Questa volta pesantissima perché ad ...