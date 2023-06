Milan-Maldini | addio | spaccatura con Cardinale Via anche Massara

dirigenteera tornato alnell'estate 2018, nove anni dopo il suo ritiro, assumendo il ruolo di direttore sviluppo strategico area sport. Nel 2019, dopo le dimissioni di Leonardo,...Mancherebbe solo l'ufficialità per il sollevamento dell'incarico di Paoloe Frederic Massara da direttore dell'area tecnica e direttore sportivo del. Nelle scorse ore, dopo l'incontro in mattinata con Gerry Cardinale, era emersa una significativa distanza tra ...Assenze rimediabili o una voragine Lo potrà dire solo il tempo. Intanto, però, si può provare a immaginare come sarà ilsenzae Massara, ovvero senza quelle che sono le colonne dell'area tecnica. Una coppia quasi de facto , che ha imparato a conoscersi e ad apprezzarsi mese dopo mese, unita da un ultimo ...

Maldini e Massara via dal Milan, manca solo l'ufficialità La Gazzetta dello Sport

La gestione dell'ultima stagione ha deluso la proprietà. Il budget è di soli 50 milioni e anche Pioli non è più certo della permanenza. Ecco cosa sta succedendo ...