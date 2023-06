Milan | il primo colpo dell'era Moncada | Raveyre a zero | programmate le firme

Commenta perNel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Christian Vieri ha parlato del suo amico ed ex compagno, Paolo Maldini e della rottura con il: 'Da pazzi'. Guarda il video.1 Noah Raveyre, professione portiere, sarà ilcolpo dell'era Geoffrey Moncada. Il portiere classe 2005 firmerà nei prossimi giorni un contratto pluriennale con il. Un acquisto di prospettiva e a parametro zero, in piena linea con la ...Commenta perRivoluzione totale in casa. A farne le spese anche il direttore sportivo della Primavera Danze che lascia il club rossonero.

LIVE MN - Rottura fra il Milan e Maldini: tutti i dettagli. Leao è perplesso Milan News

Rivoluzione in casa Milan dove la coppia Maldini-Massara non sarà più responsabile dell'area tecnica dei rossoneri. In attesa di capire chi prenderà il loro posto, il ...È imminente l’annuncio degli esoneri di Paolo Maldini e Frederic Massara e già il mondo Milan è in subbuglio. È successo tutto ieri, ma non è una ...