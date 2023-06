Milan | comunicato dei tifosi vip | “Solidarietà a Maldini e Massara”

Un gesto che arriva prima delufficiale relativo all'addio di Paolo Maldini al, e che in molti hanno associato proprio ai cambiamenti che stanno avvenendo in casa rossonera. Ecco uno ...... con effetto dal 5 giugno 2023 - si legge in undella squadra - . Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno delin Champions League e con la vittoria dello ...... riportando direttamente all'Amministratore Delegato.' () .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato suPROVA L'APP DEI TIFOSI..

Paolo Maldini: il comunicato ufficiale di AC Milan AC Milan

Da poche ore è arrivato l'annuncio ufficiale della società rossonera che ha ufficializzato l'addio di Paolo Maldini dalla dirigenza del Milan, e le prime ...Paolo Maldini lascia il Milan. Ne abbiamo già parlato, ora è ufficiale. Questo il comunicato del club diffuso in serata: «La società comunica che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel club, con e ...