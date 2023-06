...di un possibile ammutinamento dei big delOrmai comandano le faccine. Gli emoji. E Leao s'è fatto bastare quelli per commentare ' l'esonero ' di Paolo Maldini: l'espressione perplessa, di...A distanza di 18 anni, lo spareggio ritorna per stabilireretrocederà in B. FOTOGALLERY ©IPA/... Napoli campione d'Italia, con lui in Champions Lazio, Inter, e; la Roma va in Europa League ...Paolo Maldiniè Paolo Maldini è un dirigente sportivo che ha giocato per ben 25 anni nel, vincendo sette campionati di Serie A, una Coppa Italia, cinque Supercoppe italiane, cinque ...

Milan, chi farà il mercato Maldini e Massara non saranno sostituiti: Furlani, Moncada gli uomini chiave Corriere della Sera

Le ultime notizie sull'affare che dovrebbe portare il giapponese a Milano. Ecco cosa sta succedendo, dopo il terremoto di ieri ..."E intanto Ibrahimovic sogna il Milan da dirigente" scrive il Corriere dello Sport. Zlatan Ibrahimovic ha dato l'addio al calcio con un colpo di teatro. E il futuro