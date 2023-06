Milan | Cassano è una furia contro Cardinale | 'Non capisce nulla di calcio | Maldini lo mandi a c e'

Antonionon le ha mandate a dire a Cardinale delriguardo le ultime voci sul possibile addio di Maldini Antonionon le ha mandate a dire a Cardinale delriguardo le ultime voci sul ...Antonioè intervenuto alla Bobo TV , parlando del possibile addio di Maldini al: 'Lui ha fatto un lavoro straordinario, mentre questo Cardinale mi ricorda Pallotta della Roma, fa solo le foto e ...Ora che è commentatore,attacca ancora Massimiliano Allegri , con cui si scontrò quando era al: "Per lui contavo come il due di coppe con briscola a bastoni disse - . Per lui ero la ...

Cassano: "Maldini ha fatto un lavoro straordinario al Milan, Cardinale dovrebbe baciare dove cammina" Milan News

Lo spagnolo torna in Spagna dopo i tre anni di prestito, a vuoto il tentativo dei rossoneri di tenerlo con sé. A Madrid è pronto per lui un prolungamento di contratto fino al 2027