Milan | Adli sostiene Maldini sui social | il francese pubblica una foto della premiazione del best manager

(Di martedì 6 giugno 2023) Nella serata di ieri ilè stato scosso dalla notiziaseparazione con Paoloe Frederic Massara, che non proseguiranno il loro rapporto lavorativo con il club rossonero per volontà del proprietario Gerry Cardinale. Nell’arco di poche ore sono arrivate anche le prime reazioni da parte dei tifosi e anche di alcuni calciatori come Rafael Leao. Adesso anche il centrocampistaYacine, attraverso i propri profili, ha deciso di schierarsi dalla parte dell’ormai ex direttore tecnicondo una suacon il premio didurante la ventesima edizione del trofeo Goldern Boy. Ecco lo screenstory di. Yacine ...

Commenta per primo Tutti i nomi della gestione Maldini - Massara : grandi colpi, come Tomori, Maignan e Giroud , ma anche tanti flop, comee De Ketelaere . Ecco la lista completa....general manager Billy Beane (che peraltro collabora ora con RedBird e probabilmente anche col)...). Ma ora il problema, forse non calcolato dalla proprietà, investe anche la squadra. Ed è un ...Tra i tifosi del, però, c'è anche chi accusa Maldini e Massara del mercato fallimentare della ... "Hanno fatto bene nel 2021, ma l'anno scorso hanno speso malissimo: De Ketelaere,, Origi , ...

Kamada, Diaz, De Ketelaere, Adli... Milan, i piani per la trequarti La Gazzetta dello Sport

Yacine Adli ha pubblicato una storia su Instagram con una foto di Paolo Maldini, scattata quando l'ex capitano rossonero ha ricevuto il premio "Best European Manager". Il ...Tutti i nomi della gestione Maldini-Massara: grandi colpi, come Tomori, Maignan e Giroud, ma anche tanti flop, come Adli e De Ketelaere. Ecco la lista completa.