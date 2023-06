Milan | addio a Brahim Diaz | il Real Madrid lo rivuole e offre rinnovo

La Juve prepara l'alla Superlega. Dalla Spagna rimbalzano voci relative al disimpegno della società bianconera ... così come Inter,e Atletico Madrid. La Juve è rimasta legata al progetto in ..., Diaz verso il Real Madrid: il puntoStefano Pioli attende, dunque, fiducioso l'arrivo del trequartista giapponese. Il tecnico rossonero ha approvato il suo acquisto, che di fatto andrà a ...Aveva vinto ilper 3 - 1 con reti di Giroud su rigore e doppietta spettacolare di Leao. Era ... La cerimonia didi Ibrahimovic, che aveva fatto seguito al match, era apparsa surreale, con ...

Paolo Maldini lascia il Milan Agenzia ANSA

Il dirigente a Napoli ha portato a termine un ciclo. Ma il presidente ha già detto il primo no ai bianconeri, ecco su cosa verte ora la trattativa Salvatore Malfitano @malfitoto Per… Leggi ...Sono ore complicatissime in casa Milan. Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri è arrivata la notizia della separazione tra Paolo Maldini e ...