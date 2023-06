Migranti senza cibo e acqua. "Prima i soldi"

Leggi su agi

(Di martedì 6 giugno 2023) AGI - "Spregiudicati delinquenti, criminali che per danaro mettono a rischio vite umane, incuranti anche della predi minori e talora di neonati". Con queste parole il gip di Reggio Calabria Vincenzo Quaranta descrive nell'ordinanza di custodia cautelare visionata dall'AGI i quattro afghani arrestati nell'ambito di un'inchiesta della Dda accusati di far parte di "una rete di più ampio respiro che gestisce una complessa attività diretta a favorire, assicurare, dietro corrispettivo (esiste un vero tariffario) l'ingresso di clandestini in Italia e in altri Paesi europei (in particolare Francia, Germania)". Dalle indagini emerge che Mohammad Younos Yawar, ritenuto la figura chiave nel gruppo, "prelevò il 28 ottobre del 2020 dal Comune di Bova Marina ben 12 clandestini, di cui 4 minori, che nei giorni successivi venivano trasferiti dall'indagato in aree del nord ...