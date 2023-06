Migranti | Imam Catania | “Bene cooperazione Italia-Tunisia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 giugno 2023) “Il nostro augurio è che le parti tunisine ene continuino a cooperare nel campo della lotta alla migrazione irregolare, con misure efficaci e politiche mirate per poter porre fine a questa tragedia. Io sono convinto che l’immigrazione è un fenomeno antico e complesso, impossibile da impedire, nonostante alcuni politici cerchino di ridurlo a un mero slogan elettorale”. Lo afferma in una intervista all’AdnKronos il Presidente della Comunità islamica in Sicilia edi, Abdelhafid Kheit. “Vorrei sottolineare l’importanza – aggiunge- di costruire un approccio globale allanel campo della migrazione andando oltre il solo approccio della sicurezza, quest’ultimo infatti rimane limitato in termini di efficacia come abbiamo già potuto vedere”. “Il nostro governo – evidenzia Abdelhafid Kheit- ...